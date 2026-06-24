США планують створити внутрішні полігони для відпрацювання сценаріїв, подібних до війни в Україні – ЗМІ

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Армія США протягом найближчих чотирьох-шести тижнів планує розгорнути щонайменше два нові внутрішні полігони, які відтворюватимуть умови сучасного поля бою, подібного до того, що спостерігається в Україні, зокрема з елементами електронної війни та масового застосування безпілотників, повідомляє CBS News опираючись на слова міністра армії США Дена Дрісколла.

За його словами, на цих майданчиках буде створено умови "електронної боротьби та оспорюваного середовища", де зможуть взаємодіяти виробники дронів і розробники засобів протидії безпілотникам. Крім того, там проходитимуть тренування військовослужбовців, які "зможуть зміцнювати свої навички та працювати безпосередньо з розробниками".

Дрісколл зазначив, що у США вже існують майданчики для безпечного тестування озброєнь, однак також розглядається створення окремого глобального полігону за межами країни для "набагато більш агресивних випробувань", включно з гіперзвуковими системами. Водночас він відмовився уточнювати можливі локації, пославшись на ранню стадію планування.

Як зазначається, частина нинішніх тренувань із протидії безпілотникам у США не включає застосування засобів електронного глушіння через обмеження на використання джамінгу всередині країни.