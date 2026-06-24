Інтерфакс-Україна
Події
08:32 24.06.2026

Одна людина загинула, ще 12 поранені внаслідок атак РФ на Запорізьку область за добу – ОВА

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Одна людина загинула, ще 12 поранені внаслідок атак РФ на Запорізьку область за добу – ОВА
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Одна людина загинула та 12 дістали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю, Запорізькому і Пологівському районах, при цьому протягом доби окупанти завдали 1021 удар по 38 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Надійшло 135 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні, поширеному у Телеграм-каналі.

За словами Федорова, впродовж доби російські війська завдали 11 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Мар'ївці, Юліївці, Самійлівці, Михайлівці, Новосолошиному, Оріхову, Свободі, Микільському та Червоній Криниці.

Крім того, 785 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Вільнянськ та низку населених пунктів області.

Також зафіксовано два обстріли з реактивних систем залпового вогню по Новояковлівці та Гуляйпільському.

Окрім цього, 223 артилерійські удари прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Чарівному, Добропіллю, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Верхній Терсі, Святопетрівці, Воздвижівці та Цвітковому.

 

Теги: #постраждалі #запорізька #атака

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