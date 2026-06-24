Сили безпілотних систем уразили за добу 1853 ворожі цілі

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1853 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок середи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 337 одиниць особового складу, з яких 158 – ліквідовано; 71 точка вильоту БпЛА; 16 засобів РЕБ; 145 одиниць автомобільної техніки; 19 артилерійських систем; 403 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку червня (01-23.06) підрозділами угруповання СБС уражено 38 138 цілей противника, з них 7298 – особовий склад противника", – повідомили СБС.