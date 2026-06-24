Інтерфакс-Україна
Події
08:15 24.06.2026

Двоє людей постраждали на Дніпропетровщині внаслідок атак РФ, є пошкодження в трьох районах

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Двоє людей постраждали на Дніпропетровщині внаслідок атак РФ, є пошкодження в трьох районах
Фото: https://t.me/mykola_lukashuk

Двоє людей дістали поранення внаслідок російських атак на Дніпропетровщині, також зафіксовано пошкодження інфраструктури та об'єктів цивільної забудови у Нікопольському, Павлоградському та Синельниківському районах, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, у Покровській сільській громаді Нікопольського району постраждали 46-річна жінка та 55-річний чоловік. Окупанти також атакували дронами райцентр і Марганецьку громаду, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю, мікроавтобус та інфраструктуру.

"Ворог бив БпЛА по Павлограду та Межиріцькій громаді. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, господарська споруда", – зазначається в повідомленні.

Окрім того, у Синельниківському районі в Яворницькій громаді зафіксовано пошкодження кафе, автозаправної станції та автомобіля.

 

Теги: #постраждалі #дніпропетровська #обстріл

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