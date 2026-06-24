Інтерфакс-Україна
Події
08:04 24.06.2026

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до чотирьох, постраждали 27 людей – Рада оборони міста

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Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу зросла до чотирьох, постраждали 27 людей – Рада оборони міста
Фото: https://t.me/vilkul

У Кривому Розі до чотирьох зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару, завданого по місту напередодні, також збільшилася кількість постраждалих до 27 осіб, повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Вночі, незважаючи на те, що лікарі до кінця боролися за її життя, від численних несумісних з життям травм померла 62-річна жінка. Співчуття рідним та близьким…", – написав Вілкул у Телеграм.

За його словами, кількість постраждалих зросла до 27 осіб. Увечері до медиків звернулися батьки 4-річної дитини.

Станом на ранок у лікарнях міста перебувають 17 постраждалих. Один із них перебуває у критичному стані, ще один – у дуже важкому стані, двоє – у важкому, але стабілізованому.

Вілкул також повідомив, що 24 червня у Кривому Розі оголошено день жалоби.

Як повідомлялося, російська окупаційна армія завдала удару балістичним озброєнням по промисловій інфраструктурі Кривого Рогу у вівторок вдень.

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомляв про трьох загиблих та 23 поранених, один з яких був у важкому стані. Очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляв про трьох загиблих та 19 поранених, п'ятеро з яких були у важкому стані.

 

Теги: #кривий_ріг #жертви

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