Інтерфакс-Україна
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07:47 24.06.2026

Окупанти за добу втратили 1260 осіб та 434 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1260 осіб та 434 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: 152 ОЄБр

Сили оборони за добу ліквідували 1260 окупантів, шість танків, 60 артсистем, чотири бронемашини, 1873 БПЛА, а також 434 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 395 790 (+1 260) осіб, танків – 12 056 (+6) од, бойових броньованих машин – 24 816 (+4) од, артилерійських систем – 44 664 (+60) од, РСЗВ – 1 889 (+2) од, засоби ППО – 1 440 (+3) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 726 (+7) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 369 888 (+1 873), /крилаті ракети – 4 787 (+0) од, кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 111 275 (+430) од, спеціальна техніка – 4 333 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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