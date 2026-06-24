На Хмельниччині туристичний автобус з'їхав у кювет і перекинувся, встановлюється кількість постраждалих

Фото: https://t.me/policia_Khmelnytskyi

На Хмельниччині поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю туристичного автобуса, який з'їхав у кювет і перекинувся поблизу села Шатава Маківської громади, унаслідок чого наразі з'ясовується кількість постраждалих.

За попередніми даними, 46-річний водій автобуса сполученням "Київ – Бургас (Болгарія)" не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб з'їхав у кювет та перекинувся.

"У салоні автобуса було 54 пасажири та змінний водій. Кількість осіб, які отримали травми, встановлюється. Правоохоронці та рятувальники продовжують роботу на місці події", – інформує пресслужба поліції Хмельниччини у вівторок.

За інформацією відомства, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.