У Резерв+ тимчасово призупинено окремі сервіси, пов'язані з підтвердженням даних про інвалідність

Фото: Міноборони України

У застосунку "Резерв+" тимчасово призупинено роботу окремих сервісів, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Як зазначається, рішення ухвалено для недопущення помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери.

"Тимчасово може бути недоступним: подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності; оновлення даних про інвалідність онлайн; перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП", – зазначається в повідомленні Міноборони ранком середи.

У відомстві наголосили, що тимчасові обмеження не впливають на вже чинні відстрочки та не скасовують право на відстрочку за наявності законних підстав.

Після відновлення стабільного обміну даними послуги знову стануть доступними в застосунку "Резерв+", про що буде повідомлено додатково.