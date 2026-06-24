24 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

24 червня в Україні та світі відзначають Міжнародний день жінок у дипломатії.

Ще сьогодні Івана Купала, Міжнародний день феї, День басейну, Міжнародний день гримера.

Православна церква - Різдво Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Івана

День 1580 Російська агресія - Day 1580 Russian aggression

Міжнародний день жінок у дипломатії

Міжнародний день жінок у дипломатії відзначається щорічно 24 червня. Встановлений Генеральною Асамблеєю ООН для відзначення досягнень жінок у дипломатичній сфері та підтримки їхньої більшої участі у міжнародних процесах.

Міжнародний день феї

24 червня у всьому світі відзначається Міжнародний день феї. Це свято для кожного малого та дорослого, що вірить у світ фей. А також це можливість поринути у глибоку історію, народний фольклор та традиції, у яких феї завжди були не тільки невіддільною частиною, але й головними героїнями.

День басейну

24 червня кожного року світ відзначає неофіційне, проте дуже позитивне свято – День басейну, але більш точна назва свята День плавання по колу (Swim a Lap Day). Ця подія пропонує ідеальне рішення класичної літньої дилеми: як потренуватися, не спітнівши і водночас залишаючись прохолодним. Але це свято не лише спортивне, оскільки плавання - це задоволення для всіх.

Міжнародний день гримера

Міжнародний день гримера або Міжнародний день візажиста відзначається щороку 24 червня. Хоча це свято не є офіційним, воно широко відзначається в професійних колах, особливо в індустрії краси, моди та кіно.

Івана Купала

Іван Купала (Іванів день, Купальська ніч) - одне з головних свят календаря слов'янських народів, що збігається з Різдвом Івана Предтечі, який хрестив Ісуса Христа у водах Йордану.

Купальські обряди, що здійснюються напередодні свята ("ніч напередодні Івана Купали"), становлять складний обрядовий комплекс, що містить: збирання трав і квітів, плетіння вінків, прикрашання зеленню будівель, розпалювання багаття, знищення опудала, перестрибування через багаття або через букети зелені, обливання водою, ворожіння, вистежування відьми, нічні бешкетування.

Іван Купала з найдавніших часів відоме у слов'ян як свято Сонця, зрілості літа і зеленого покосу. Люди оперізувалися перев'язами з квітів, на голову одягали вінки з трав. Водили хороводи, співали пісні. Люди похилого віку за допомогою тертя сухих паличок добували "живий вогонь", розводили багаття, в середину яких ставили жердину з укріпленим на ній колесом, що палає, символом Сонця. Купальські свята відбувалися за часів язичництва на честь Бога Сонця, дружиною якого була світлоносна Заряда, червона дівиця.

Після переходу на новоюліанський календар свято Івана Купала припадає на 24 червня, точніше, в ніч на 24 червня. Європейські країни відзначають Іванів день або День святого Івана в дні літнього сонцестояння.

Народилися в цей день:

100 років від дня народження Еллаїди Данилівни Нейман (1926-2003), української живописиці (США);

90 років від дня народження Анатолія Уляновича Кріля (1936-2004), українського режисера, співака, хормейстера, композитора, поета, громадсько-культурного діяча, організатора українського чоловічого вокального ансамблю "Бриль" (згодом - "Пиріг"), засновника, художнього керівника та хормейстера українського народного хору "Горлиця", ініціатора проведення фестивалів української культури "Солов'їна пісня", "Шевченківські думи", "Наша дума - наша пісня", популяризатора української культури в Зеленому Клині;

80 років від дня народження Надії Володимирівни Кир'ян (справж. - Уютнова) (1946), української дитячої письменниці, поетеси, перекладачки, журналістки;

80 років від дня народження Романа-Василя Олександровича Куца (1946), американського вченого-фізика, редактора, діяча української громади у Нью-Гейвені;

30 років від дня народження Івана Володимирович Ваховського (1996-2022), військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Героя України.

Ще цього дня:

1917 - У Києві на вщент заповненій Софійській площі Володимир Винниченко зачитав текст І Універсалу Центральної Ради, прийнятий напередодні;

1941 - У трьох тюрмах Львова було розстріляно 2072 особи "з метою прискореного розвантаження тюрем Львівської області від контрреволюційного, кримінально-політичного елемента".

Церковне свято

Різдво Івана Предтечі, Хрестителя Господнього

24 червня усі православні України святкують Різдво Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Івана. Цього дня віряни згадують та шанують пам’ять Івана Хрестителя – одного з найбільш шанованих святих, попередника Ісуса Христа (від цього його називають Предтечею) та його хрестителя.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Варфоломій, Марія.

З прикмет цього дня:

Розцвіла акація — рік буде врожайним. Вечір похмурий - наступного дня дощитиме. Якщо ніч проти 24 червня буде доволі теплою, то можна розраховувати на гарний врожай. Тривалий туман — до великої кількості грибів.

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