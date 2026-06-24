Інтерфакс-Україна
Події
05:40 24.06.2026

Жінка загинула, ще одна постраждала в Балаклії через атаку БпЛА

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Вночі Балаклія зазнала атаки ворожих БпЛА, є загиблі і поранена,повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов..

"Внаслідок обстрілу загинула 56-річна жінка. Ще одна 21-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено чотири приватних житлових будинки, магазин, господарчу споруду. На місцях влучань спалахнули пожежі", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/synegubov/23158

Теги: #атака #жертви #харківська

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