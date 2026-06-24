Сибіга обговорив із главою МЗС Німеччини безпекову ситуацію, оборонну підтримку та євроінтеграцію України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем, під час якої сторони обговорили ситуацію на полі бою, питання досягнення миру, зміцнення оборонної підтримки України, підготовку до Конференції з відновлення України в Гданську та перебіг європейської інтеграції України.

Сибіга наголосив, що безпека є неподільною, а сила України є необхідною для тривалого миру та стабільності на континенті. Він також подякував Німеччині за незмінну підтримку та лідерство, зокрема у сфері оборонної співпраці.

"Ми обговорили ситуацію на полі бою, зусилля щодо досягнення миру та нашу спільну відповідальність за забезпечення безпеки Європи. Наша безпека неподільна, а сила України є необхідною для тривалого миру та стабільності на континенті", – зазначається в повідомленні, поширеному у соціальній мережі Х.

Окрему увагу співрозмовники приділили подальшим крокам зі зміцнення оборонних спроможностей України, передусім у сфері протиповітряної оборони.

"Ми також зосередилися на підготовці до Конференції з відновлення України в Гданську, порядку денному відновлення України та важливості залучення як державних, так і приватних інвестицій", – інформує очільник МЗС.

Також ішлося про процес вступу України до ЄС, зокрема про необхідність відкриття всіх переговорних кластерів і збереження темпу європейської інтеграції.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2069498181549961680?s=46