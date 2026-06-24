Інтерфакс-Україна
Події
03:40 24.06.2026

Трамп під час приватної розмови сказав Зеленському, що вражений військовими результатами України – ЗМІ

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Під час приватної розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що "вражений військовими результатами" України, повідомляє Financial Times із посиланням на поінформовані джерела, які брали участь або були поінформовані про відповідні контакти.

"…за словами двох осіб, поінформованих про приватні обговорення між лідерами, Трамп був "надзвичайно вражений і натхненний" нещодавньою кампанією України з далекобійних ударів по цілях углиб території Росії під час саміту G7 минулого тижня. На цьому ж саміті Трамп також погодився посилити санкції проти російського енергетичного сектору", – зазначається в повідомленні.

У матеріалі FT зазначається, що американська сторона також розглядає питання подальшої підтримки України, зокрема в частині систем протиповітряної оборони, а європейські союзники закликають Вашингтон зберігати та посилювати військову допомогу Києву.

За даними видання , у Москві також зростає роздратування через зміну підходів США до війни, зокрема через оцінки перспектив Росії на полі бою та посилення підтримки України з боку Заходу.

Джерело: https://www.ft.com/content/e08ee46f-8460-456a-977f-a29cc2bda8ef?syn-25a6b1a6=1

Теги: #війна #президенти #думка #сша

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