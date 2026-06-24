Інтерфакс-Україна
Події
02:35 24.06.2026

Сили оборони відбили з початку доби 204 ворожі атаки – Генштаб

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З початку доби відбулося 204 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 вівторка.

"Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, здійснив 48 авіаційних ударів, скинув 160 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6037 дронів-камікадзе та здійснив 2140 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40349

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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