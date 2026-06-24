Інтерфакс-Україна
Події
02:05 24.06.2026

У Німеччині тимчасово зупиняли рух поїздів Deutsche Bahn через збій у системі зв'язку

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Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn у вівторок увечері тимчасово призупинила рух поїздів по всій території країни через збій у системі зв'язку, що використовується для управління залізничним рухом, повідомляє агентство dpa.

Як повідомила компанія, поїзди були затримані на станціях, поки технічні фахівці працювали над усуненням несправності.

"Компанія затримала поїзди на станціях, поки технічні фахівці працювали над усуненням проблеми", – йдеться в повідомленні.

Натомість генеральна директорка Deutsche Bahn Евелін Палла в коментарі газеті Bild зазначила, що причину збою наразі не встановлено.

"Зараз ми намагаємося довести поїзди до станцій, щоб пасажири могли вийти. А потім нам доведеться усунути проблему, про яку ми поки що не знаємо", – наголосила вона в коментарі.

За даними компанії, збій торкнувся системи GSM-R – цифрової радіосистеми, що використовується для управління залізничним рухом і забезпечення зв'язку в мережі Deutsche Bahn.

Джерело: https://app.ekkow.com/1442265076502643667

Теги: #потяги #звязок #німеччина

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