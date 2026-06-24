Сенат США схвалив резолюцію про виведення військ з бойових дій проти Ірану та обмеження воєнних повноважень Трампа

Сенат США схвалив резолюцію, яка передбачає виведення американських військових сил із бойових дій проти Ірану та обмеження воєнних повноважень президента Дональда Трампа, повідомляє CNN.

Голосування в Сенаті завершилося з результатом 50-48. До демократів приєдналися республіканські сенатори Ренд Пол, Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковскі та Білл Кессіді. Водночас сенатор-демократ Джон Феттерман проголосував проти. Відсутність республіканців Мітча Макконнелла та Дейва Маккорміка, які раніше виступали проти просування подібних ініціатив, вплинула на результат.

"Палата представників ухвалила цю резолюцію раніше цього місяця. Однак, оскільки це так звана спільна резолюція, вона не потребує підпису президента і, за визначенням, не має сили закону", – йдеться і повідомленні.

Також у Білому домі стверджують, що резолюція передбачає виведення сил США з бойових дій проти Ірану, однак таких бойових дій нібито не існує, оскільки вони припинилися після перемир'я 7 квітня.

Водночас демократи в Конгресі наполягають, що документ має політичне і потенційно юридичне значення. Помічник демократів у Палаті представників заявив CNN, що резолюція, на його думку, є обов'язковою і може стати предметом юридичного врегулювання.

Джерело: https://www.cnn.com/2026/06/23/politics/senate-iran-war-powers-vote