Київський облонкодиспансер розробляє інвестпроєкт хоспісного відділення на базі перепрофільованого тубдіспансера

Київський обласний онкологічний диспансер розробляє інвестициіонний проєкт хоспісного відділення на базі перепрофільованого туберкульозного диспансера в Кла́вдієво-Тара́совому (Бучанський район, Київська обл.).

Про це в інтерв'ю на каналі "Доктор Булавінова" повідомила генеральна директорка Київського обласного онкологічного диспансеру Алла Арешкович.

"У нас два палітивно-хоспісних відділення. Перше відділення ми відкрили на базі київського підрозділу, це малесеньке відділення, спочатку було 10 ліжок, зараз 20. Пацієнтів до 29-ти, воно дуже затребуване. А коли в Київській області Київська облрада створила, хоспіс на базі Клавдієво-Тарасово в чудовому місці, це було переформатування туберкульозної лікарні в хоспіс. Оскільки ми працюємо в онкології, тоді рішенням Київської облради було приєднано до нас цей заклад охорони здоров'я", – сказала вона.

Арешкович зазначила, що наразі це відділення "працює в обмеженому режимі".

"Ми підготували проєктно-кошторисну документацію, очікуємо на інвесторів, у нас чудовий проєкт розбудови цього хоспісного відділення в Клавдієво-Тарасово. Для є цього сприятливим все: місце знаходження, локація, свіже повітря і, головне, команда, яка готова реалізовувати цей інвестпроєкт", – сказала вона.

При цьому Арешкович заначила, що "в Білоцерківському підрозділі (на базі білоцевросьткого онкодиспансеру, який був приєднаний до Київского облсного онкодиспансеру – ІФУ) ми не змогли його втримати, тому що проблема з кадровим забезпеченням"

"Зараз в Білоцерківському підрозділі у нас немає хоспісного відділення, хоча ми готові відкривати це відділення, але питання з кадрами", – пояснила вона.

КНП "Київський обласний онкологічний диспансер" – сучасний медичний заклад, який охоплює практично весь спектр діагностичної та лікувальної допомоги пацієнтам з онкологічними та передпухлинними захворюваннями. До складу клініки входять три підрозділи: Київське, Білоцерківського та хоспіс, які включають в себе 14 відділень, два консультативно-діагностичних поліклініки та чотири лабораторії.

Стационарну медичну допомогу диспансер надає на 400 ліжках (315 ліжок в Київському підрозділі, 60 ліжок в Білоцерківському підрозділі, та 25 ліжок в підрозділі Хоспіс).

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ZTuGeZXkPio