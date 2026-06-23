У полку "Скеля", реагуючи на публікацію про смерті військових у підрозділі, заявили: 18 із 26 випадків сталися в лікарні або по дорозі до неї

425 окремий штурмовий полк "Скеля" у зв'язку з публікацією видання "Бабель" про смерті військовослужбовців у підрозділі заявив, що з 26 випадків, згаданих у матеріалі, 18 сталися в лікарні або по дорозі до неї та були пов'язані зі станом здоров'я або хворобами мобілізованих.

У підрозділі заявили, що порушені в публікації питання потребують ретельного вивчення та перевірки.

Водночас у полку не погодилися з "узагальненнями" матеріалу. Там стверджують, що з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні або по дорозі до неї та пов'язані з хворобами або загальним станом здоров'я мобілізованих.

"Разом з цим ми не можемо погодитися з узагальненнями авторів матеріалу "Бабеля", які зводять історію полку до окремих трагічних випадків. Так хочемо звернути увагу, що з 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов'язані з хворобами або загальним поганим станом здоров'я мобілізованих", – йдеться в дописі пресслужби полку у соціальній мережі Facebook.

У полку також наголосили, що не погоджуються з підходом, який, за їхніми словами, "зводить історію підрозділу до окремих трагічних випадків", та зазначили, що ці випадки, як стверджується, не відбувалися безпосередньо в підрозділі.

Окремо в повідомленні підкреслюється, що полк не займається мобілізацією військовозобов'язаних, а поповнення надходить через територіальні центри комплектування з відповідними висновками військово-лікарських комісій.

"Більшість наведених у матеріалі тверджень ґрунтується не на документах, висновках слідства чи рішеннях суду, а на свідченнях осіб, які відмовлялися від проходження підготовки, самовільно залишали військові частини або в інший спосіб порушували вимоги законодавства та військової дисципліни", – наголосили у "Скелі".

Окремо згадано епізод із молодшим сержантом Анатолієм Кучером, якого, за даними полку, затримали правоохоронні органи і він очікує на суд.

Також тривають слідчі дії у так званому "кейсі з сосною", де військовослужбовець, за версією підрозділу, намагався вчинити СЗЧ, зазнав травм та помер у лікарні. Обставини інциденту встановлюються слідством.

У підрозділі наголосили, що не зацікавлені у приховуванні інформації та готові "відкрито спілкуватися з журналістами, рідними військовослужбовців та надавати дані уповноваженим органам у межах законодавства".

"Ми поважаємо право суспільства отримувати відповіді на складні питання. Водночас закликаємо утримуватися від передчасних висновків до завершення всіх необхідних перевірок та слідчих дій", – йдеться в повідомленні.

У полку також заявили про співпрацю з Офісом військового омбудсмена та зазначили, що частину проблем, описаних у матеріалі, вже було виправлено раніше.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1D9SdMrb3Y/?mibextid=wwXIfr