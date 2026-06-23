Інтерфакс-Україна
Події
22:31 23.06.2026

Діалог польських та українських політиків має продовжуватись – віцеспікерка Ради

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Діалог польських та українських політиків має продовжуватись, вважає віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Я їду в Гданськ! Як голова міжпарламентської асамблеї Україна – Польща від України. Бо вважаю що діалог на партнерських засадах, без домінувань і погроз, має продовжитись… Напередодні Конференції з відновлення, має відбутися засідання нашої Асамблеї. Це парламентський вимір! І він саме зараз є дуже важливим!", – написала Кондратюк у Фейсбуці у вівторок.

Народна депутатка підкреслила, що розуміє накал і кризу в українсько-польських відносинах, але продовжує вірити в діалог відповідальних польських та українських політиків.

"Україна і Польща – не вороги, а стратегічні партнери. Історично, географічно, логістично, безпеково, ціннісно. А ворог у нас спільний – це росія. Вона воює розколами. Ми зобов'язані це усвідомлювати й діяти зважено", – зазначила Кондратюк.

Вона наголосила, що сторони вже довели можливість ведення конструктивного діалогу на базі міжпарламентської асамблеї.

"Нагадаю, саме в підсумковій декларації парламентської асамблеї України та Польщі, проведеній у Варшаві у вересні 2024 році, було досягнуто і зафіксовано першу принципову домовленість про "більш інтенсивну співпрацю в проведенні пошукових, ексгумаційних та інших заходів, що мають на меті гідне поховання жертв конфліктів, репресій і злочинів, скоєних на територіях Республіки Польща та України". З того часу українська сторона без політизації, а саме в християнському дусі надає необхідні дозволи полякам на проведення цих робіт", – відзначила Кондратюк.

За її словами, цього року в Польщі також відбувся конгрес українських та польських істориків, який продемонстрував здатність обох народів та їх наукових спільнот вести між собою фахову, виважену дискусію зі складних питань нашого минулого.

"Я з колегами буду намагатись використати платформу асамблеї як антикризовий майданчик! Це про нашу спільну суб'єктність – парламентський вплив як представницьких органів! Це стратегічно важливо для наших держав і народів!", – зазначила Кондратюк.

Джерело: https://www.facebook.com/olena.kondratiuk/posts/pfbid032jVn57gFMf9xYV4hMvM8kfXTKLkPnVZVmwsxmiFbx9ca34dkVeEBTAFJCqkBWyN2l

Теги: #польща #діалог #парламенти

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