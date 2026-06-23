Інтерфакс-Україна
Події
22:18 23.06.2026

Сибіга провів зустріч із державною міністеркою МЗС Японії: обговорено ризики співпраці РФ і КНДР, енергетичну підтримку та ініціативи щодо безпеки

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з державною міністеркою закордонних справ Японії Куніміцу Аяно обговорив військову співпрацю Росії та КНДР, а також європейську ініціативу щодо обмеження в'їзду для осіб, які брали участь у війні проти України, і питання енергетичної стійкості України.

Сторони також обговорили безпекову ситуацію, останні події на полі бою, міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру, та перспективи розвитку українсько-японського партнерства.

Сибіга висловив вдячність Японії за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

"З перших днів повномасштабної війни Японія послідовно підтримує Україну. Ця підтримка є важливим сигналом того, що ми не одні у захисті свободи, суверенітету, територіальної цілісності та принципів міжнародного права", – зазначив він.

Глава МЗС України поінформував японську сторону про ситуацію на фронті, українські мирні ініціативи та результати асиметричних дій України, а також звернув увагу на зростаючі ризики, пов'язані з військовою співпрацею Росії та КНДР.

Окрему увагу сторони приділили довгостроковим наслідкам російської агресії для міжнародної безпеки, а також європейській ініціативі щодо обмеження в'їзду для осіб, які брали участь у війні проти України.

Також обговорювалися питання відновлення та енергетичної стійкості України: "Окрему увагу було приділено питанням відновлення та енергетичної стійкості України. Міністр висловив вдячність Японії за значний внесок у підтримку українського енергетичного сектору".

Зі свого боку Куніміцу Аяно підтвердила незмінну підтримку України.

"Японія й надалі стоятиме поруч з Україною. Ми високо цінуємо мужність українського народу та залишаємося відданими підтримці зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру", – заявила вона.

Сторони також обговорили відновлення України, залучення бізнесу до проєктів відбудови, інноваційне партнерство у сферах безпілотних технологій та штучного інтелекту, а також підготовку до Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у Гданську.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/9373

Теги: #підтримка #японія #зустріч #мзс

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