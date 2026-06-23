Угорщина заблокувала процедурний крок для подальшого просування переговорів щодо вступу України та Молдови в ЄС

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Угорщина заблокувала черговий процедурний крок у межах переговорного процесу щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу, виступивши проти погодження спільної позиції 27 держав-членів ЄС, необхідної для подальшого просування заявок обох країн на членство в блоці, повідомило Politico з посиланням на дипломатів ЄС.

Як зазначається, цього разу Угорщина виступила проти надсилання листа до Європейської ради та Європейської комісії від імені 27 держав-членів ЄС, у якому мала бути викладена спільна позиція щодо наступних кроків у переговорах. Рішення вимагало одностайної підтримки, однак, за словами дипломатів, Будапешт став єдиною країною, яка його не підтримала.

"Угорщина у вівторок виступила проти надсилання листа до Європейської ради та Європейської комісії від імені 27 держав-членів ЄС, у якому викладається спільна позиція столиць країн блоку. За словами дипломатів, Угорщина була єдиною країною, яка виступила проти цього кроку, що потребує одностайного схвалення всіх 27 членів і буде знову обговорюватися наступного тижня", – зазначається в повідомленні.

Як повідомляє Politico, позиція Угорщини також проявилася у вимозі вилучити формулювання "якомога швидше" щодо перспектив членства України в ЄС із письмових висновків зустрічі лідерів Євросоюзу, яка відбулася минулого тижня у Брюсселі.