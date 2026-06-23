Інтерфакс-Україна
Події
21:42 23.06.2026

Трамп оголосив про затримання шести людей за заподіяння шкоди Дзеркальному ставку у Вашингтоні

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Трамп оголосив про затримання шести людей за заподіяння шкоди Дзеркальному ставку у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп повідомив про арешт кількох осіб за заподіяння матеріальної шкоди Дзеркальному ставку біля меморіалу Лінкольна у Вашингтоні – одному з проєктів, реставрацією якого в останні місяці поспіхом займалася його адміністрація.

"Шестеро осіб заарештовано, а ще сімох притягнуто до судової відповідальності за шкоду, яку вони завдали нашому тепер уже прекрасному Дзеркальному ставку", – написав він у соціальній мережі Truth Social у вівторок.

За його словами, ці люди пошкодили фасад ставка та газон навколо нього, а також зіпсували невелику ділянку на його дні.

Спочатку Трамп планував провести реставрацію ставка і пофарбувати його дно в синій колір до святкування 250-річчя США. Передбачалося, що на роботи піде $1,5 млн, проте в підсумку влада витратила на реставрацію майже $15 млн.

Теги: #арешт #ставок #трамп #сша

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