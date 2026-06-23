Інтерфакс-Україна
Події
21:25 23.06.2026

Зеленський привітав держслужбовців із професійним святом та подякував за забезпечення стійкості держави

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Зеленський привітав держслужбовців із професійним святом та подякував за забезпечення стійкості держави
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників державної служби з професійним святом та подякував їм за роботу, яка забезпечує функціонування держави в умовах повномасштабної війни.

"Однією з основ нашої стійкості в Україні протягом усіх цих років повномасштабної війни є те, що наші державні інституції залишились функціональними та продовжили виконувати завдання, які потрібні для забезпечення життя нашої країни і людей", – наголосив Зеленський у повідомленні, поширеному ввечері у вівторок.

Президент зазначив, що ефективна робота держави під час війни складається з тисяч щоденних рішень, які забезпечують внутрішню стійкість країни, безперервне функціонування інституцій та підтримку громадян у кожному місті й громаді.

За словами глави держави, Україна виконує соціальні зобов'язання, підтримує та розвиває необхідні зв'язки зі світом, а також реалізовує домовленості з міжнародними партнерами.

Зеленський підкреслив, що значною мірою це залежить від тисяч працівників на різних рівнях державного управління, які своєю роботою гарантують функціонування Української держави.

"Я вдячний кожному, хто своєю старанністю, своїми компетенціями, своєю відданістю Україні забезпечує необхідні результати та попри виклики працює заради нашої країни та наших людей. Слава Україні!" – зазначив президент.

 

Теги: #держслужбовці #вітання #президент

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