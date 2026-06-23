Наглядрада "Нафтогазу" призначила Лівертовського членом правління та фінансовим директором компанії

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила Павла Лівертовського членом правління та фінансовим директором (CFO) Групи Нафтогаз, повідомила компанія.

"Лівертовський має понад 20 років досвіду у сфері корпоративних фінансів, стратегічного управління, фінансового контролінгу та оцінки бізнесу. Працював у міжнародних консалтингових компаніях і в українському корпоративному секторі", – зазначається в повідомленні "Нафтогазу" на сайті у вівторок увечері.

Там вказали, що Лівертовський спеціалізується на оцінці бізнесу, бізнес-плануванні, фінансовому моделюванні та контролі, а також на супроводі масштабних корпоративних проєктів в енергетичній, нафтогазовій, металургійній і фінансовій галузях. Новий фіндиректор має ступінь магістра економіки з відзнакою, а також ступені бакалавра з економіки та аудиту, здобуті в Тель-Авівському університеті.

Як уточнили в Групі, раніше обов'язки CFO "Нафтогазу" виконував Тарас Пасажко, який наразі продовжує працювати на посаді заступника фінансового директора.

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року консолідований прибуток Групи "Нафтогаз" становив 5,83 млрд грн.