У Чорногорії заарештували ексдиректорку дитячого табору з Київщини, де загинув 10-річний хлопчик

Суд у Чорногорії ухвалив рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору "Olympic Village", повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, наголосивши, що справа перебуває під його особистим контролем.

"Сьогодні за матеріалами прокуратури суд у Чорногорії ухвалив рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору "Olympic Village", де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик. Після повідомлення їй про підозру вона залишалася за межами України, тому її оголосили в міжнародний розшук", – написав він у Телеграмі у вівторок.

Як розповів Кравченко, за запитом української сторони Інтерпол опублікував "червоне оповіщення". 21 червня цього року підозрювану затримали на території Чорногорії. Зараз прокуратура завершує необхідні процедури для її повернення в Україну.

Як повідомлялося, 10-річний хлопчик потонув у серпні 2023 року під час купання в озері на території заміського комплексу "Olympic Village" у селі Ходосівка на Київщині. Діти перебували у воді без належного нагляду дорослих. Ексдиректорці інкримінують порушення вимог охорони праці, що спричинило загибель дитини. Санкція статті передбачає до 7 років ув'язнення.

Обвинувальний акт щодо футбольного тренера, який безпосередньо повів групу дітей до водойми, вже розглядається в суді. Його судять за залишення малолітнього в небезпеці, що призвело до смерті.

"Коли дитина перебуває у таборі, відповідальність за її життя і безпеку несуть дорослі. Не формально, а реально щодня і щохвилини. (…) Втеча за кордон не скасовує відповідальності. Жодна країна і жоден кордон не повинні стати способом уникнути правосуддя", – наголосив Кравченко.