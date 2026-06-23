Інтерфакс-Україна
Події
21:10 23.06.2026

У Чорногорії заарештували ексдиректорку дитячого табору з Київщини, де загинув 10-річний хлопчик

2 хв читати
У Чорногорії заарештували ексдиректорку дитячого табору з Київщини, де загинув 10-річний хлопчик

Суд у Чорногорії ухвалив рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору "Olympic Village", повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, наголосивши, що справа перебуває під його особистим контролем.

"Сьогодні за матеріалами прокуратури суд у Чорногорії ухвалив рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору "Olympic Village", де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик. Після повідомлення їй про підозру вона залишалася за межами України, тому її оголосили в міжнародний розшук", – написав він у Телеграмі у вівторок.

Як розповів Кравченко, за запитом української сторони Інтерпол опублікував "червоне оповіщення". 21 червня цього року підозрювану затримали на території Чорногорії. Зараз прокуратура завершує необхідні процедури для її повернення в Україну.

Як повідомлялося, 10-річний хлопчик потонув у серпні 2023 року під час купання в озері на території заміського комплексу "Olympic Village" у селі Ходосівка на Київщині. Діти перебували у воді без належного нагляду дорослих. Ексдиректорці інкримінують порушення вимог охорони праці, що спричинило загибель дитини. Санкція статті передбачає до 7 років ув'язнення.

Обвинувальний акт щодо футбольного тренера, який безпосередньо повів групу дітей до водойми, вже розглядається в суді. Його судять за залишення малолітнього в небезпеці, що призвело до смерті.

"Коли дитина перебуває у таборі, відповідальність за її життя і безпеку несуть дорослі. Не формально, а реально щодня і щохвилини. (…) Втеча за кордон не скасовує відповідальності. Жодна країна і жоден кордон не повинні стати способом уникнути правосуддя", – наголосив Кравченко.

 

Теги: #арешт #чорногорія #olympicvillage

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 23.06.2026
ВАКС арештував квартиру та машино-місце віцепрем'єр-міністра з відновлення Кулеби

ВАКС арештував квартиру та машино-місце віцепрем'єр-міністра з відновлення Кулеби

12:37 08.06.2026
Водія Mercedes, який в'їхав у підземний перехід у Києві та спричинив загибель чотирьох людей, взято під варту

Водія Mercedes, який в'їхав у підземний перехід у Києві та спричинив загибель чотирьох людей, взято під варту

20:03 05.06.2026
Голова ЄК вважає можливим вступ Чорногорії в ЄС до 2028 року

Голова ЄК вважає можливим вступ Чорногорії в ЄС до 2028 року

19:45 04.06.2026
Шведський суд арештував судно Caffa за незаконне вивезення українського зерна з ТОТ – радник президента України

Шведський суд арештував судно Caffa за незаконне вивезення українського зерна з ТОТ – радник президента України

00:42 03.06.2026
Фінляндія арештувала 3,7 млн євро російських коштів на вимогу "Нафтогазу" – ЗМІ

Фінляндія арештувала 3,7 млн євро російських коштів на вимогу "Нафтогазу" – ЗМІ

17:45 14.05.2026
Суд обрав тримання під вартою до 5 червня нардепу Дубінському, якого вже судять за держзраду, – ДБР

Суд обрав тримання під вартою до 5 червня нардепу Дубінському, якого вже судять за держзраду, – ДБР

09:28 14.05.2026
Єрмак буде оскаржувати рішення ВАКС про запобіжний захід

Єрмак буде оскаржувати рішення ВАКС про запобіжний захід

09:14 14.05.2026
ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн

ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн

18:31 12.05.2026
Чорногорія, Румунія та Сан-Марино приєднаються до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

Чорногорія, Румунія та Сан-Марино приєднаються до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ

20:38 04.05.2026
Суд заарештував на 60 днів бійців "Вовків Да Вінчі", підозрюваних у викраденні людини на Дніпропетровщині

Суд заарештував на 60 днів бійців "Вовків Да Вінчі", підозрюваних у викраденні людини на Дніпропетровщині

ВАЖЛИВЕ

Мінрозвитку планує підписати на URC 2026 угоди на понад EUR1,5 млрд – віцепрем'єр з відновлення

Зеленський: Графік постачання ППО – це ключовий графік для України

Зеленський обговорив із Свириденко завдання на URC 2026, важливо щоб був конструктив у відносинах з Польщею

Мінрозвитку презентує на URC 2026 великий портфель проєктів ППП у сфері інфраструктури, зокрема з "Укрзалізницею", портами та водопостачанням країни

Україна представить на URC 2026 ШІ-програму для планування відновлення зруйнованих міст

ОСТАННЄ

Зеленський: Усі складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що їхня війна повинна закінчитися

Зеленський: Було б символічно відкрити решту переговорних кластерів з ЄС до 15 липня

Мінрозвитку планує підписати на URC 2026 угоди на понад EUR1,5 млрд – віцепрем'єр з відновлення

Зеленський: Графік постачання ППО – це ключовий графік для України

Зеленський: На фронті щонайменше 20% уражень російських сил завдяки "Альфі", це реально героїчний підрозділ

Зеленський обговорив із Свириденко завдання на URC 2026, важливо щоб був конструктив у відносинах з Польщею

Зеленський затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів для призначення на посаду членів Нацради з питань телерадіомовлення

Російські окупанти обірвали життя ще одного жителя Херсона – ОВА

Для "Укрзалізниці" на URC 2026 планується залучити більш ніж EUR20 млн – Мінрозвитку

Ворог скинув три КАБи на Запорізький район, загинула жінка, ще дві зазнали поранень – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА