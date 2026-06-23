Інтерфакс-Україна
Події
20:59 23.06.2026

Зеленський: Усі складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що їхня війна повинна закінчитися

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Зеленський: Усі складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що їхня війна повинна закінчитися

Президент України Володимир Зеленський відзначив "далекобійні санкції" Сил оборони, які реально працюють на мир.

"Кожен день видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам. СБС, Сили спеціальних операцій, СБУ, ГУР, усі наші підрозділи – дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати й надалі та спрацювати на мир", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.

Зеленський зазначив, що "уже більшість у Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто "каміння з неба", і що їхня війна повинна закінчитися. Потрібні реальні перемовини, Україна дала всі пропозиції щодо цього", – сказав Зеленський.

За його словами, "добре поставлена робота по виробництву в Україні та разом із партнерами зброї для наших далекобійних санкцій і також наших цілком справедливих відповідей середньої дальності по окупанту".

 

Теги: #далекобійність #санкції #зеленський

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