Зеленський: Було б символічно відкрити решту переговорних кластерів з ЄС до 15 липня

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом, який учетверте приїхав в Україну.

"Володимир Зеленський зазначив, що наша країна розраховує на відкриття решти п'яти переговорних кластерів із Євросоюзом протягом наступних тижнів. За словами президента, було б символічно ухвалити рішення до 15 липня – Дня Української Державності", – повідомила пресслужба президента.

Матіас Корман наголосив, що ОЕСР підтримує зусилля України на шляху реформ, які українці реалізують навіть під час війни. Він зауважив, що ОЕСР презентувала огляди інфраструктурної політики, державного управління та у сфері юстиції, які продемонстрували прогрес України в реалізації реформ.

"Ми прагнемо, щоб Україна досягла справедливого, безпечного й тривалого миру. Це пріоритет номер один. Але, крім цього, для мене справжня честь – підтримувати ваш уряд у його зусиллях щодо реформ і модернізації, а також ваші зусилля", – зазначив генеральний секретар ОЕСР.