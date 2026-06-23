Інтерфакс-Україна
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20:47 23.06.2026

Мінрозвитку планує підписати на URC 2026 угоди на понад EUR1,5 млрд – віцепрем'єр з відновлення

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Мінрозвитку планує підписати на URC 2026 угоди на понад EUR1,5 млрд – віцепрем'єр з відновлення
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/ https://mindev.gov.ua/

 Міністерство розвитку громад та територій планує підписати на Конференції з відновлення України (URC 2026) угоди  на понад EUR1,5 млрд, куди увійде напрям  з відновлення у сфері житлової політики, інфраструктура, а також напрям з відновлення країни через регіональний вимір.

"У нас запланований великий пакет підписань із країнами-партнерами, міжнародними фінансовими інституціями та банками. Для нашого міністерства, яке є одним із ключових стейкхолдерів цієї конференції, вона має велике значення", – повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, Мінрозвитку планує підписати оперативну цільову допомогу Банку розвитку Ради Європи на EUR140 млн для людей, які залишились без житла.

Зокрема, EUR80 млн буде залучено на реалізацію нових житлових ваучерів в рамках програми "єВідновлення" – по 2 млн грн надаватиметься  захисникам та захисницям, які покинули свої домівки на тимчасово окупованій території, та які є учасниками бойових дій або отримали інвалідність першої та другої групи внаслідок російської агресії.

Кулеба зауважив, що EUR 80 млн є внеском на 2026 рік, з них перший транш у розмірі  EUR 40 млн буде отримано цього року, другий транш передбачено на 2027 рік. Таким чином, загалом більше ніж 2 тис. сімей отримають ваучер, понад 1 тис. родин – вже з вересня цього року.

Ще EUR60 млн також стосуватиметься житлового питання, зокрема ветеранів, зауважив Кулеба.

Серед іншого, залучається також  транш на проєкт HOME – EUR50 млн від Банку розвитку Ради Європи та EUR50 млн  від Уряду Італійської Республіки для компенсацій за знищене житло в межах програми "єВідновлення".

"Незалежно від будь-яких політичних вимірів ми можемо говорити про її (URC 2026) успішність, адже йдеться про підписання різноманітних договорів, меморандумів та інших документів – всього понад EUR 1,5 млрд",- наголосив віцепрем'єр з відновлення.

Конференція з відновлення України ( URC 2026) проходитиме 25-26 червня у місті Гданськ, Польща. Українську делегацію очолюватиме прем'єр – міністр України Юлія Свириденко.

Повний текст інтерв'ю буде опублікований на сайті агентства "Інтерфакс-Україна"

Теги: #urcs #угоди #наміри

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