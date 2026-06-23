Зеленський: Графік постачання ППО – це ключовий графік для України

Фото: https://www.president.gov.ua/

Графік постачання ППО – це ключовий графік для України, заявив президент Володимир Зеленський, наголошуючи, що саме на цьому повинні зосередитись команда уряду, міністерств закордонних справ і оборони України.

"Графік постачання ППО – це ключовий графік для України і персональна відповідальність дипломатів по всіх напрямах саме такої нашої співпраці з партнерами", – наголосив він. Президент зазначив, що команда уряду, міністерств закордонних справ і оборони України саме на цьому повинні зосередитись: "Потрібні результати", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок.

За його словами, цими днями були детальні наради з дипломатичною командою по більшості заходів до серпня. "Багато буде активностей. Найголовніше – щоб Україна отримувала засоби ППО саме так, як потрібно, і саме так, як наші партнери обіцяють", – сказав Зеленський