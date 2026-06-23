Інтерфакс-Україна
Події
20:29 23.06.2026

Зеленський: На фронті щонайменше 20% уражень російських сил завдяки "Альфі", це реально героїчний підрозділ

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Зеленський: На фронті щонайменше 20% уражень російських сил завдяки "Альфі", це реально героїчний підрозділ

Президент України Володимир Зеленський привітав військових Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України з 32-ю річницею створення підрозділу та відзначив їх державними нагородами, повідомила пресслужба Офісу президента.

"Сьогодні день "Альфи" СБУ. Один із найсильніших наших підрозділів. Я дякую вам, воїни! Я відзначив "альфівців" державними нагородами, і абсолютно є за що – результати сильні. Саме Центр спецоперацій "Альфа" зараз лідер по ураженнях ворога, це чіткі дані. На фронті щонайменше 20% уражень російських сил завдяки "Альфі". Реально героїчний підрозділ", сказав президент у вечірньому зверненні у вівторок.

Як повідомила пресслужба глави держави, Зеленський наголосив, що "саме бійці "Альфи" завжди на першому місці за результатами уражень на фронті, і це виключно відчутно для ворога, та є взірцем для багатьох інших українських підрозділів. Статистика показує, що першість цього року "Альфі" в ураженні російських окупантів тримається місяць за місяцем".

Президент окремо відзначив далекобійні операції Служби безпеки, серед яких є заслуга саме "Альфи". За словами Зеленського, вони не тільки ефектні, а й ефективні. Ці операції є влучними, креативними та справедливими.

"Ми пишемо і вашими результатами в санкціях середньої дальності проти Росії на тимчасово окупованій території. Те, що відбувається з російською логістикою на окупованій території, з їхніми воєнними об'єктами, – це найкращий примус Росії до дипломатії та до скорішого завершення цієї війни", – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави подякував воїнам за службу та закликав пам'ятати кожного й кожну, хто віддав життя, захищаючи Україну. Присутні вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць хвилиною мовчання.

Президент вручив 37 військам державної нагороди. Серед відзначених – три Герої України, один із яких, на жаль, посмертно. Володимир Зеленський також вручив ордени Богдана Хмельницького І й ІІ ступенів, "За мужність" І-ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІ ступеня та медалі "За бездоганну службу" ІІІ ступеня. Крім того, Глава держави підписав указ про відзначення державними нагородами 90 бійців "Альфі".

 

Теги: #альфа #річниця #нагородження

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