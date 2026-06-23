Інтерфакс-Україна
Події
20:28 23.06.2026

Зеленський обговорив із Свириденко завдання на URC 2026, важливо щоб був конструктив у відносинах з Польщею

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Зеленський обговорив із Свириденко завдання на URC 2026, важливо щоб був конструктив у відносинах з Польщею
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Юлією Свириденко завдання на Конференцію з відновлення України, яка розпочнеться у Гданську.

"Важливо, щоб був конструктив у відносинах із Польщею, і я вдячний усім партнерам – кожному, хто з нами, хто з Україною, – усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі", – сказав президент у вечірньому зверненні.

Він нагадав, що прем'єр-міністр Свириденко буде очолювати українську делегацію.

Конференція з відновлення України (URC 2026) проходитиме 25-26 червня у місті Гданськ, Польща.

 

Теги: #завдання #гданськ #президент

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