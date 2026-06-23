Зеленський затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів для призначення на посаду членів Нацради з питань телерадіомовлення

Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив склад да положення про діяльність конкурсної комісії з відбору кандидатів для призначення президентом України на посаду члена (членів) Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Відповідний указ №507/2026 оприлюднений на сайті Офісу президента України.

Зокрема, до складу комісії увійшли директор департаменту стратегічних комунікацій та промоції української культури Міністерства культури України Ганна Красноступ та керівник Служби з питань інформаційної політики Директорату з питань інформаційної політики Офісу Президента України Інна Лебеденко.

За згодою до складу комісії включено заступника директора Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, голову Апеляційної палати Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій Владислава Білоцького; радіожурналіста, члена правління АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" Дмитра Хоркіна та директора з правових питань ТОВ "Старлайт Медіа" Руслана Шевчука.

Також указ містить положення, що врегульовають питання діяльності комісії.