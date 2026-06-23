Для "Укрзалізниці" на URC 2026 планується залучити більш ніж EUR20 млн – Мінрозвитку

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/ https://mindev.gov.ua/

Більше EUR20 млн очікується залучити для АТ "Укрзалізниця " під час Конференції з відновлення України (URC 2026) в межах бізнес складової, що передбачатиме підписання певних документів, повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, міністерство, в розрізі стійкості, презентує ситуативні центри, які розгорнуті по всій країні. Йдеться про центри, де диспетчери в режимі онлайн 24/7 координують загрози повітряної тривоги або будь-якої іншої небезпеки, ухвалюючи рішення щодо зупинки поїздів, евакуації людей або зміни маршрутів руху вантажів.

"Це дуже серйозна робота, яка нам допомагає мінімізувати шкоду і зберігати життя пасажирів та співробітників, попри постійні атаки", – наголосив Кулеба.

Віцепрем'єр з відновлення також зауважив, що "Укрзалізниця" та портова галузь беруть на себе найсильніший удар в контексті постійних ворожих обстрілів.

"Росіяни це роблять абсолютно свідомо, розуміючи, що таким чином вони можуть знищити наш експортний потенціал, щоб ми не змогли вивозити те, що виробляємо", – наголосив Кулеба.

Раніше повідомлялось, що тільки від початку цього року ворог спрямував на українські порти понад 1,5 тис. ударних безпілотників.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено 966 об'єктів портової інфраструктури та більш ніж 200 цивільних суден.

Також внаслідок атак на українські порти 257 цивільних осіб постраждали або загинули.

"Укрзалізниця" у свою чергу зазначала, що за перший квартал 2026 року ворог завдав 541 удар по залізничній інфраструктурі та рухомому складу.

Конференція з відновлення України (URC 2026) проходитиме 25-26 червня у місті Гданськ, Польща. Українську делегацію очолюватиме прем'єр-міністрУкраїни Юлія Свириденко.

Повний текст інтерв'ю буде опублікований на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".