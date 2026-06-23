Інтерфакс-Україна
Події
20:05 23.06.2026

Ворог скинув три КАБи на Запорізький район, загинула жінка, ще дві зазнали поранень – ОВА

1 хв читати
Ворог скинув три КАБи на Запорізький район, загинула жінка, ще дві зазнали поранень – ОВА
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупаційні війська скинули три керовані авіабомби на Мар'ївку (Запорізька обл.) загинула жінка, ще дві зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Жінка загинула, ще дві – поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", – написав він у Телеграмі у вівторок.

Як уточнив Федоров, подія сталась у Мар'ївці, ворог скинув на село три керованих авіабомби. Також були пошкоджені магазин та житлові будівлі.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 23.06.2026
Окупанти забрали життя шістьох людей на Дніпропетровщині, ще 32 дістали поранень – ОВА

Окупанти забрали життя шістьох людей на Дніпропетровщині, ще 32 дістали поранень – ОВА

10:54 23.06.2026
Троє людей загинуло та одна поранена через обстріли ворогом Донеччини – ОВА

Троє людей загинуло та одна поранена через обстріли ворогом Донеччини – ОВА

09:47 23.06.2026
Поранена жінка, пошкоджене приміщення АЗС, горіли автівки у Запоріжжі – ОВА

Поранена жінка, пошкоджене приміщення АЗС, горіли автівки у Запоріжжі – ОВА

08:54 23.06.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, 12 людей постраждали

Ворог обстріляв Херсонщину, 12 людей постраждали

08:51 23.06.2026
Одна людина загинула, ще вісім постраждали на Харківщині внаслідок обстрілів протягом доби

Одна людина загинула, ще вісім постраждали на Харківщині внаслідок обстрілів протягом доби

08:08 23.06.2026
Росіяни атакували Запорізьку область, сім людей поранено

Росіяни атакували Запорізьку область, сім людей поранено

07:57 23.06.2026
РФ завдала майже 30 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалий

РФ завдала майже 30 ударів по Дніпропетровщині, є постраждалий

10:38 22.06.2026
Найскладніша ситуація з енергопостачанням на Донеччині та Херсонщині, поранено двох енергетиків на Сумщині

Найскладніша ситуація з енергопостачанням на Донеччині та Херсонщині, поранено двох енергетиків на Сумщині

10:06 22.06.2026
Одна людина загинула, семеро зазнали поранень через російські обстріли Донеччини минулої доби – поліція

Одна людина загинула, семеро зазнали поранень через російські обстріли Донеччини минулої доби – поліція

08:56 22.06.2026
Протягом доби на Запоріжжі внаслідок масованих атак РФ загинули троє людей, ще десятеро поранені

Протягом доби на Запоріжжі внаслідок масованих атак РФ загинули троє людей, ще десятеро поранені

ВАЖЛИВЕ

Мінрозвитку планує підписати на URC 2026 угоди на понад EUR1,5 млрд – віцепрем'єр з відновлення

Зеленський: Графік постачання ППО – це ключовий графік для України

Зеленський обговорив із Свириденко завдання на URC 2026, важливо щоб був конструктив у відносинах з Польщею

Мінрозвитку презентує на URC 2026 великий портфель проєктів ППП у сфері інфраструктури, зокрема з "Укрзалізницею", портами та водопостачанням країни

Україна представить на URC 2026 ШІ-програму для планування відновлення зруйнованих міст

ОСТАННЄ

Зеленський: Усі складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що їхня війна повинна закінчитися

Зеленський: Було б символічно відкрити решту переговорних кластерів з ЄС до 15 липня

Мінрозвитку планує підписати на URC 2026 угоди на понад EUR1,5 млрд – віцепрем'єр з відновлення

Зеленський: Графік постачання ППО – це ключовий графік для України

Зеленський: На фронті щонайменше 20% уражень російських сил завдяки "Альфі", це реально героїчний підрозділ

Зеленський обговорив із Свириденко завдання на URC 2026, важливо щоб був конструктив у відносинах з Польщею

Зеленський затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів для призначення на посаду членів Нацради з питань телерадіомовлення

Російські окупанти обірвали життя ще одного жителя Херсона – ОВА

Для "Укрзалізниці" на URC 2026 планується залучити більш ніж EUR20 млн – Мінрозвитку

Мінрозвитку презентує на URC 2026 великий портфель проєктів ППП у сфері інфраструктури, зокрема з "Укрзалізницею", портами та водопостачанням країни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА