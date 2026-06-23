Ворог скинув три КАБи на Запорізький район, загинула жінка, ще дві зазнали поранень – ОВА

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупаційні війська скинули три керовані авіабомби на Мар'ївку (Запорізька обл.) загинула жінка, ще дві зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Жінка загинула, ще дві – поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", – написав він у Телеграмі у вівторок.

Як уточнив Федоров, подія сталась у Мар'ївці, ворог скинув на село три керованих авіабомби. Також були пошкоджені магазин та житлові будівлі.