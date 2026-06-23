Інтерфакс-Україна
Події
19:55 23.06.2026

Мінрозвитку презентує на URC 2026 великий портфель проєктів ППП у сфері інфраструктури, зокрема з "Укрзалізницею", портами та водопостачанням країни

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Мінрозвитку презентує на URC 2026 великий портфель проєктів ППП у сфері інфраструктури, зокрема з "Укрзалізницею", портами та водопостачанням країни
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/ https://mindev.gov.ua/

Міністерство розвитку громад та територій презентуватиме на Конференції з відновлення України (URC 2026) перший великий портфель проєктів  публічно-приватного партнерства в інфраструктурній сфері, зокрема щодо АТ "Укрзалізниця", автомобільних доріг, морських портів та об'єктів водопостачання.

"Ми готуємо перший великий портфель на презентацію – це 35 проєктів публічно-приватного партнерства, які стосуються саме інфраструктури", – повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс- Україна" віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, в контексті концесійного конкурсу щодо Чорноморського порту, відомство наразі не може озвучувати умови договору, які пропонують учасники, водночас очікує, що це стане серйозним сигналом для інших інвесторів, які не дивлячись на воєнні дії приходять в Україну.

Серед іншого, Мінрозвитку ймовірно  буде оголошувати про початок процедури наступного концесійного конкурсу в морській галузі, який буде стосуватися поромної переправи, зокрема мова йде про поромний термінал в порту Чорноморськ (причали 26-28).

"Говорити про те, що держава буде вкладати великі кошти в розбудову морських портів у найближчі роки неможливо, тому що тільки у галузі інфраструктури пряма оцінка руйнувань зараз становить приблизно $90 млрд", – наголосив Кулеба.

Віцепрем'єр з відновлення – також  зауважив, що політика міністерства полягає в тому, аби й надалі працювати з інвесторами, як українськими, так й іноземними.

Конференція з відновлення України (URC 2026) проходитиме 25-26 червня у місті Гданськ, Польща. Українську делегацію очолюватиме прем'єр – міністр України Юлія Свириденко.

Повний текст інтерв'ю буде опублікований на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

Теги: #гданськ #конференція

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