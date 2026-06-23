Україна представить на URC 2026 ШІ-програму для планування відновлення зруйнованих міст

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/ https://mindev.gov.ua/

Міністерство розвитку громад та територій представить на Конференції з відновлення (URC 2026) нову програму, що передбачає за допомогою штучного інтелекту обробку масиву даних протягом приблизно трьох годин, які раніше було сформовано з урахуванням зруйнованої частини України.

"Якщо раніше на проведення таких розрахунків і підготовку необхідних рішень могли йти місяці, а іноді й більше часу, то сьогодні програма виконує цю роботу приблизно за три години", – повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, міністерство під час конференції презентуватиме відповідну модель на основі Куп'янська, міста Харківської області, яке має серйозні руйнування.

"Обравши відповідні критерії, завантажуємо їх та отримуємо через 30 хвилин повний звіт, яким чином ця модель бачить відновлення Куп'янська або іншого міста",- додав Кулеба та окремо зауважив, що загалом планується вийти на результат області та в цілому усієї країни.

Віцепрем'єр з відновлення також уточнив, що над реалізацією програмного забезпечення у відповідному проєкті залучено українську ІТ -компанію, а її презентація відбудеться безпосередньо під час конференції.

Конференція з відновлення України (URC 2026) проходитиме 25-26 червня у місті Гданськ, Польща. Українську делегацію очолюватиме прем'єр-міністрУкраїни Юлія Свириденко.

Повний текст інтерв'ю буде опублікований на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".