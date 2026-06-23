Інтерфакс-Україна
Події
19:54 23.06.2026

Україна представить на URC 2026 ШІ-програму для планування відновлення зруйнованих міст

1 хв читати
Україна представить на URC 2026 ШІ-програму для планування відновлення зруйнованих міст
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/ https://mindev.gov.ua/

Міністерство розвитку громад та територій представить на Конференції з відновлення (URC 2026)  нову програму, що передбачає за допомогою штучного інтелекту обробку масиву даних протягом приблизно трьох годин, які  раніше було сформовано з урахуванням зруйнованої частини України.

"Якщо раніше на проведення таких розрахунків і підготовку необхідних рішень могли йти місяці, а іноді й більше часу, то сьогодні програма виконує цю роботу приблизно за три години", – повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, міністерство під час конференції презентуватиме відповідну модель на основі Куп'янська, міста Харківської області, яке має серйозні руйнування.

"Обравши відповідні критерії, завантажуємо їх та отримуємо через 30 хвилин повний звіт, яким чином ця модель бачить відновлення Куп'янська або іншого міста",- додав Кулеба та окремо зауважив, що загалом планується вийти на результат області та в цілому усієї країни.

Віцепрем'єр з відновлення також уточнив, що над реалізацією програмного забезпечення у відповідному проєкті залучено українську ІТ -компанію, а її презентація відбудеться безпосередньо під час конференції. 

Конференція з відновлення України (URC 2026) проходитиме 25-26 червня у місті Гданськ, Польща. Українську делегацію очолюватиме прем'єр-міністрУкраїни Юлія Свириденко.

Повний текст інтерв'ю буде опублікований на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

Теги: #гданськ #конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:28 23.06.2026
Зеленський обговорив із Свириденко завдання на URC 2026, важливо щоб був конструктив у відносинах з Польщею

Зеленський обговорив із Свириденко завдання на URC 2026, важливо щоб був конструктив у відносинах з Польщею

20:11 23.06.2026
Для "Укрзалізниці" на URC 2026 планується залучити більш ніж EUR20 млн – Мінрозвитку

Для "Укрзалізниці" на URC 2026 планується залучити більш ніж EUR20 млн – Мінрозвитку

19:55 23.06.2026
Мінрозвитку презентує на URC 2026 великий портфель проєктів ППП у сфері інфраструктури, зокрема з "Укрзалізницею", портами та водопостачанням країни

Мінрозвитку презентує на URC 2026 великий портфель проєктів ППП у сфері інфраструктури, зокрема з "Укрзалізницею", портами та водопостачанням країни

18:46 23.06.2026
Рішення, що делегацію України на URC 2026 очолить прем'єр, – абсолютно виправдане – МЗС

Рішення, що делегацію України на URC 2026 очолить прем'єр, – абсолютно виправдане – МЗС

16:41 23.06.2026
Прем'єр-міністра Польщі принизили відмовою Зеленського взяти участь в URC 2026, вважають у Навроцького

Прем'єр-міністра Польщі принизили відмовою Зеленського взяти участь в URC 2026, вважають у Навроцького

14:46 23.06.2026
Попри війну - 92% компаній працюють, а 87% — інвестують в Україну Опитування Американської торгової палати та Citi Ukraine

Попри війну - 92% компаній працюють, а 87% — інвестують в Україну Опитування Американської торгової палати та Citi Ukraine

14:17 23.06.2026
Конференція у Гданську відбудеться незалежно від того, хто псує нам роботу – Туск

Конференція у Гданську відбудеться незалежно від того, хто псує нам роботу – Туск

12:25 23.06.2026
Перший віцеспікер Ради Корнієнко візьме участь у конференції з питань відновлення України у Ґданську

Перший віцеспікер Ради Корнієнко візьме участь у конференції з питань відновлення України у Ґданську

12:12 23.06.2026
Речник уряду Польщі: Палац президента не виявив інтересу до URC 2026, але нема ознак того, що Зеленський не приїде

Речник уряду Польщі: Палац президента не виявив інтересу до URC 2026, але нема ознак того, що Зеленський не приїде

13:51 22.06.2026
Рішення щодо поїздки Зеленського на форум URC-2026 у Ґданськ ще не прийняте – радник

Рішення щодо поїздки Зеленського на форум URC-2026 у Ґданськ ще не прийняте – радник

ВАЖЛИВЕ

Мінрозвитку планує підписати на URC 2026 угоди на понад EUR1,5 млрд – віцепрем'єр з відновлення

Зеленський: Графік постачання ППО – це ключовий графік для України

Зеленський обговорив із Свириденко завдання на URC 2026, важливо щоб був конструктив у відносинах з Польщею

Мінрозвитку презентує на URC 2026 великий портфель проєктів ППП у сфері інфраструктури, зокрема з "Укрзалізницею", портами та водопостачанням країни

Свириденко очолить делегацію України на URC-2026 в Ґданську

ОСТАННЄ

Мінрозвитку планує підписати на URC 2026 угоди на понад EUR1,5 млрд – віцепрем'єр з відновлення

Зеленський: Графік постачання ППО – це ключовий графік для України

Зеленський: На фронті щонайменше 20% уражень російських сил завдяки "Альфі", це реально героїчний підрозділ

Зеленський затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів для призначення на посаду членів Нацради з питань телерадіомовлення

Російські окупанти обірвали життя ще одного жителя Херсона – ОВА

Ворог скинув три КАБи на Запорізький район, загинула жінка, ще дві зазнали поранень – ОВА

Уряд перерозподілив 220 млн грн сектору безпеки і оборони, 100 млн з них спрямують МВС

Свириденко передала генсеку ОЕСР лист щодо поновлення запиту на членство в організації

Окупанти забрали життя шістьох людей на Дніпропетровщині, ще 32 дістали поранень – ОВА

Ремонтно-відновлювальні роботи з консервації даху Успенського собору Києво-Печерської лаври завершено – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА