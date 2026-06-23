Інтерфакс-Україна
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19:51 23.06.2026

Уряд перерозподілив 220 млн грн сектору безпеки і оборони, 100 млн з них спрямують МВС

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Уряд перерозподілив 220 млн грн сектору безпеки і оборони, 100 млн з них спрямують МВС

Кабінет міністрів перерозподілив додатково 220 млн грн спеціального фонду держбюджету на потреби сектору безпеки і оборони, зокрема 100 млн грн підуть Міністерству внутрішніх справ, 50 млн грн – Головному управлінню розвідки; 70 млн грн – Міністерству оборони на озброєння, повідомила пресслужба оборонного відомства.

"За ініціативи Міноборони уряд перерозподілив додатково 220 млн грн спеціального фонду держбюджету на потреби сектору безпеки і оборони", – йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у вівторок. 

Повідомляється, що кошти розподілено між трьома відомствами: 100 млн грн – Міністерству внутрішніх справ для Національної гвардії на підготовку кадрів; 50 млн грн – Головному управлінню розвідки Міноборони; 70 млн грн – Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки.

На сайті Міноборони зазначається, що ці кошти раніше були акумульовані як внески на регулювання від підприємств у сферах енергетики та комунальних послуг і станом на 1 травня 2026 року залишалися невикористаними у видатках Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Відповідно до статті 46 Закону про Державний бюджет на 2026 рік, уряд має право спрямовувати такі залишки на оборону.

 

Теги: #спецфонд #перерозподіл #мвс

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