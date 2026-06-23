Свириденко передала генсеку ОЕСР лист щодо поновлення запиту на членство в організації

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Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час зустрічі з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманном обговорила результати трьох оглядів ОЕСР щодо України у сферах інфраструктури, державного управління та правосуддя та передала йому лист щодо поновлення запиту на членство в організації.

"Результати оглядів підтверджують готовність країни до наступного етапу – набуття статусу кандидата на вступ до Організації. Передала лист уряду України щодо поновлення запиту на членство в ОЕСР і розраховую на початок переговорного процесу вже найближчим часом", – написала вона у телеграм.

Як повідомлялось, Корманн заявив, що Україна уже вважається перспективним членом ОЕСР, але вступ потребуватиме важких структурних реформ.

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що Україна очікує стати кандидатом в члени ОЕСР в 2026 році.