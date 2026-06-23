Окупанти забрали життя шістьох людей на Дніпропетровщині, ще 32 дістали поранень – ОВА

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Шестеро людей загинули, ще 32 людини дістали поранень у Дніпропетровській області через ворожі обстріли станом на 18:30 23 червня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Шестеро людей загинули, ще 32 людини дістали поранень. Майже 50 разів ворог атакував два райони області безпілотниками, ракетами та артилерією", – написав він у Телеграмі у вівторок увечері.

Так, за даними ОВА, у Кривому Розі пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі. Загинули двоє чоловіків 25 і 34 років й 54-річна жінка. Ще 26 людей дістали поранень. У важкому стані в лікарні перебувають шестеро постраждалих. 11 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені агропідприємство, поштове відділення, магазини, аптеки, заправка, багатоквартирні та приватні будинки, автівки. Загинули 70-річний чоловік та жінки 40 і 44 років. Чоловіки 26 та 73 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості. Ще четверо людей лікуватимуться амбулаторно.