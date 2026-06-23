Ремонтно-відновлювальні роботи з консервації даху Успенського собору Києво-Печерської лаври завершено – ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Ремонтно-відновлювальні роботи з консервації пошкодженого російською атакою даху Успенського собору Києво-Печерської лаври завершено, повідомив очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Андрій Даник.

"У ніч на 15 червня росія вкотре продемонструвала свою справжню сутність – ударом по одній з головних святинь України, Києво-Печерській лаврі. Тоді внаслідок атаки був пошкоджений Успенський собор. Одразу після удару до роботи стали рятувальники ДСНС. Понад тиждень вони працювали там, де кожен метр має особливу цінність. Сьогодні, 23 червня, ремонтно-відновлювальні роботи з консервації пошкодженого даху завершені", – сказав Даник, якого цитує пресслужба ДСНС у Телеграмі у вівторок.

За його словами, роботи виконано на 100% від запланованого обсягу. "Для осушення будівельних конструкцій та внутрішніх приміщень на об'єкті продовжують працювати теплові гармати", – повідомив він.

Як зазначив Даник, за час проведення робіт на території Лаври були залучені понад 100 рятувальників з різних підрозділів та більш ніж 25 одиниць техніки ДСНС.

"Це дні напруженої праці, відповідальності та боротьби за збереження безцінної культурної та духовної спадщини України. За сухими цифрами стоять люди. Ті, хто не шукає слави, але щодня захищає найдорожче – життя, культурну спадщину та майбутнє України. Дякую кожному рятувальнику, який долучився до цих робіт. За професіоналізм. За відданість справі. За збережену святиню. Бо навіть після найтемнішої ночі ми зможемо вистояти й відновити те, що ворог намагається знищити", – наголосив голова ДСНС.