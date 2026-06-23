Інтерфакс-Україна
Події
18:51 23.06.2026

У Воздвижівці на Запоріжжі утворять військову адміністрацію – указ

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У Воздвижівці на Запоріжжі утворять військову адміністрацію – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Воздвижівської сільської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Указ №503/2026 від 23 червня оприлюднено на сайті Офісу президента України.

Село Воздвижівка знаходиться безпосередньо у прифронтовій зоні Гуляйпільського напрямку, і відстань від нього до лінії фронту становить орієнтовно від 5 до 12 кілометрів. Ця ділянка фронту є місцем постійних боєзіткнень, про регулярно повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. У травні російські пропагандисти навіть повідомляли про захоплення Воздвижівки, що було спростовано Силами оборони Півдня України. Проте через мінімальну відстань село перебуває під постійними ударами ствольної артилерії, мінометів та масованих атак FPV-дронів. Це робить логістику та перебування цивільних вкрай небезпечними. Частина території безпосередньо за селом фактично межує із так званою кіл-зоною (смугою у 1-5 км від лінії зіткнення), де через щільні обстріли знищено майже всі укриття.

Саме через перебування Воздвижівки фактично на передовій тут і було розгорнуто роботу сільської військової адміністрації для оперативної евакуації людей та координації з військовими підрозділами.

Теги: #запорізька_область #указ #зеленський

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