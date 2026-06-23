Інтерфакс-Україна
Події
17:49 23.06.2026

БЕБ скерувало до суду справу волинських фермерів за незаконне вирощування тютюну на 40 га

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БЕБ скерувало до суду справу волинських фермерів за незаконне вирощування тютюну на 40 га

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області скерували до суду обвинувальний акт стосовно фермера та його брата, які організували незаконне вирощування тютюну на площі близько 40 га та промислову обробку сировини без належних ліцензій.

Згідно з повідомленням відомства на сайті у вівторок, директор фермерського господарства разом із братом налагодили повний цикл виробництва у Володимирському районі. Вони облаштувавши цехи для очищення, сортування та пресування листя, а також камери сушіння та промислову лінію для подачі тютюну. До робіт залучали місцевих жителів без офіційного працевлаштування.

Слідство встановило 13 земельних ділянок із посівами. На початку діяльності підприємство не мало ліцензії, а згодом отримало дозвільні документи на частину ділянок із порушенням встановленого порядку.

За ініціативою БЕБ органи Державної податкової служби (ДПС) провели перевірки, за підсумками яких анульовано 12 ліцензій та застосовано понад 1,6 млн грн штрафних санкцій.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 6 тонн тютюнової сировини орієнтовною вартістю понад 3 млн грн та виробниче устаткування.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення підакцизних товарів за попередньою змовою групою осіб), а власнику підприємства додатково інкримінують ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне зберігання з метою збуту).

Процесуальне керівництво здійснювала Волинська обласна прокуратура, оперативний супровід – Управління СБУ у Волинській області, 6-й прикордонний загін ДПСУ та Управління міграційної поліції ГУНП.

Як повідомлялося, наприкінці квітня 2026 року детективи ТУ БЕБ у Волинській області також припинили діяльність підпільного цеху в складських приміщеннях, де жителі Волині та Львівщини незаконно виготовляли в промислових масштабах тютюн для кальяну. Тоді під час обшуків було вилучено понад 22 тис. упаковок готової продукції вагою 2,2 тонни, близько 3 тонн сировини та обладнання на загальну суму понад 8 млн грн.

Теги: #волинь #беб #тютюн

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