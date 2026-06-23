Інтерфакс-Україна
Події
17:36 23.06.2026

В.о. міського голови Одеси: Пляж, на якому загинула жінка, не належить до офіційних зон відпочинку

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В.о. міського голови Одеси: Пляж, на якому загинула жінка, не належить до офіційних зон відпочинку
Фото: https://www.facebook.com/odessa.koval/

Пляж, на якому через атаку російського безпілотника у вівторок загинула жінка та постраждав чоловік, не належить до офіційно дозволених зон відпочинку, повідомив виконуючий обов’язки міського голови Одеси Ігор Коваль.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Закликаю мешканців та гостей міста користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких, станом на сьогодні, пляж, на якому сталася трагедія, не відноситься", – написав він у телеграм.

При цьому Коваль додав, що навіть у дозволених місцях відпочинку безпека має бути понад усе.

"Під час повітряної тривоги, яку сьогодні було оголошено, зокрема через систему оповіщення з гучномовцями, необхідно було негайно покинути пляж та море і прямувати до укриттів. На місці події розміщено вказівники до найближчого мобільного укриття та паркінгу, які можна було використати для захисту", – наголосив він.

Теги: #пляж #одеса #атаки_рф

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