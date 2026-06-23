Петиція із закликом зупинити будівництво 80-метрового хмарочосу на столичному Печерську набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом зупинити будівництво 80-метрового хмарочосу у Печерському районі столиці на вулиці Князів Острозьких набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 17 червня і станом на 23 червня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"На вул. Князів Острозьких, 43/11 на Печерську почали підготовчі роботи до спорудження 80-метрового хмарочосу. Ділянка розташована в буферній охоронній зоні об’єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Києво-Печерської лаври, нове будівництво тут заборонено, а гранична висота об’єктів не має перевищувати 27 метрів", – йдеться в тексті петиції.

Автор петиції Дмитро Перов заявляє, що забудовник планує спорудити за цією адресою 25-поверховий хмарочос, що закриє собою Києво-Печерську лавру та створить додаткове навантаження на перевантажену транспортну інфраструктуру району та його внутрішні мережі.

У зв’язку з цим, він просить: Департамент територіального контролю зупинити контрольну картку на порушення благоустрою та демонтувати будівельний паркан, що виходить за межі орендованої ділянки; Департамент містобудування та архітектури звернутися до суду з позовом про скасування раніше виданих містобудлівних умов та обмежень на забудову; Департамент охорони культурної спадщини включити Будинок училища зв’язку включити до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та заборонити його знесення.