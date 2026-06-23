Інтерфакс-Україна
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16:57 23.06.2026

Офіцер в/ч на Донеччині підозрюються в ремонті техніки "на папері" – ДБР

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Офіцер в/ч на Донеччині підозрюються в ремонті техніки "на папері" – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру лейтенанту однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині, який безпідставно погодив перерахування підприємцю 650 тис. грн бюджетних коштів за ремонт техніки, який фактично не проводився.

"Встановлено, що військова частина уклала договори на поточний ремонт шести транспортних засобів. Посадовець, який відповідав за військову техніку та озброєння, підписав акти виконаних робіт, що стали підставою для оплати послуг підрядника", – йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

Водночас, як зазначають в ДБР, автомобілі по факту на ремонт не передавалися і весь цей час перебували у підрозділі. "Попри це, підприємцю перерахували 650 тис. грн бюджетних коштів", – зауважують в Бюро.

Офіцеру повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення) та ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі.

Наразі додатково перевіряється можлива фінансова "зацікавленість" лейтенанта та інших посадовців частини у безпідставному перерахуванні грошей.

Процесуальне керівництво здійснює Маріупольська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Теги: #донеччина #ремонт #техніка #дбр

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