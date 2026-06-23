Інтерфакс-Україна
Події
16:42 23.06.2026

Завершено розслідування щодо прокурора та двох адвокатів у справі підбурювання до підкупу САП та ВАКС

2 хв читати
Завершено розслідування щодо прокурора та двох адвокатів у справі підбурювання до підкупу САП та ВАКС

Завершено слідство щодо прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів у справі про підбурювання до підкупу начебто прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС), повідомляє САП.

"Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно прокурора Офісу генерального прокурора та двох адвокатів", – йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі у вівторок.

В САП зазначають, що прокурора та адвокатів викрили у жовтні 2025 року на підбурюванні до надання $3 млн 500 тис. неправомірної вигоди за закриття на підставі "правок Лозового" кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

У межах досудового розслідування встановлено, що адвокати та прокурор Офісу генерального прокурора, вступивши у злочинну змову, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про закриття справи шляхом підкупу посадових осіб САП та ВАКС.

"Згідно з розробленим планом, особи виконували роль посередників під час отримання та передавання грошових коштів. При цьому розмір неправомірної вигоди становив $3 млн 500 тис. На момент викриття злочину прокурор Офісу генерального прокурора отримав від підозрюваного частину коштів у розмірі $200 тис.", – зазначається в повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч.ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 5 ст. 190 КК України.

На сьогодні детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили стороні захисту матеріалами для ознайомлення.

Теги: #сап #вакс #хабарі #суддя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 23.06.2026
ВАКС арештував квартиру та машино-місце віцепрем'єр-міністра з відновлення Кулеби

ВАКС арештував квартиру та машино-місце віцепрем'єр-міністра з відновлення Кулеби

18:31 17.06.2026
Віцепрем'єр Кулеба готовий співпрацювати зі слідством і заявляє, що ніколи не приховував доходів

Віцепрем'єр Кулеба готовий співпрацювати зі слідством і заявляє, що ніколи не приховував доходів

14:20 17.06.2026
САП просить стягнути в дохід держави 5 млн грн, набутих віцепрем'єр-міністром з відновлення Кулебою

САП просить стягнути в дохід держави 5 млн грн, набутих віцепрем'єр-міністром з відновлення Кулебою

13:59 17.06.2026
Підозрюваному у підбуренні до надання хабаря співробітнику СБУ обрано запобіжний захід у вигляді застави – ВАКС

Підозрюваному у підбуренні до надання хабаря співробітнику СБУ обрано запобіжний захід у вигляді застави – ВАКС

18:38 16.06.2026
Раді пропонують посилити підслідність НАБУ та САП

Раді пропонують посилити підслідність НАБУ та САП

15:15 16.06.2026
ВАКС заочно взяв під варту ексрегіонала Іванющенка

ВАКС заочно взяв під варту ексрегіонала Іванющенка

12:34 15.06.2026
Усі судові засідання ВАКС відбудуться за графіком, незважаючи на ушкодження будівлі через атаку РФ

Усі судові засідання ВАКС відбудуться за графіком, незважаючи на ушкодження будівлі через атаку РФ

10:36 05.06.2026
СБУ: Вперше в Україні 15 років тюрми отримала чинна суддя – голова Полтавського райсуду, яка працювала на ФСБ

СБУ: Вперше в Україні 15 років тюрми отримала чинна суддя – голова Полтавського райсуду, яка працювала на ФСБ

10:06 29.05.2026
Суд призначив заставу екссудді Верховного Суду, підозрюваному в отриманні неправомірної вигоди у справі групи "Фінанси і кредит"

Суд призначив заставу екссудді Верховного Суду, підозрюваному в отриманні неправомірної вигоди у справі групи "Фінанси і кредит"

18:26 28.05.2026
Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

ВАЖЛИВЕ

Свириденко очолить делегацію України на URC-2026 в Ґданську

Качка розраховує на відкриття п'яти переговорних кластерів з ЄС до середини липня

До трьох людей зросла кількість загиблих через російський удар по Кривому Рогу – Рада оборони міста

Бійці "Альфи" знищують до 20% ворожої піхоти – Зеленський

Командувач Нацгвардії: іноді понад 10% шахедів збивають наші групи-перехоплювачі, ця цифра буде рости

ОСТАННЄ

В.о. міського голови Одеси: Пляж, на якому загинула жінка, не належить до офіційних зон відпочинку

Петиція із закликом зупинити будівництво 80-метрового хмарочосу на столичному Печерську набрала необхідні голоси

Офіцер в/ч на Донеччині підозрюються в ремонті техніки "на папері" – ДБР

Директор фірми-постачальника та начальник дільниці підрядника заволоділи понад 8,1 млн грн на будівництві захисних споруд для Зміївської ТЕС

Київ з початку року виплатив 190 млн грн матеріальної допомоги постраждалим від російських обстрілів

Рятувальники підняли тіло 13-річного хлопця, який зник напередодні на Франківщині – ДСНС

На ПП "Порубне-Сірет" завершується перша черга модернізації вантажного терміналу – Мінрозвитку

Бідний: 682 спортсмени і тренери загинули через агресію РФ, 19 – перебувають у полоні, 13 – вважаються зниклими

Результати ще двох сесій НМТ розміщено в персональних кабінетах – УЦОЯО

Японська урядова делегація прибула з візитом до України – посольство

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА