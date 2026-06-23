Завершено розслідування щодо прокурора та двох адвокатів у справі підбурювання до підкупу САП та ВАКС

Завершено слідство щодо прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів у справі про підбурювання до підкупу начебто прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС), повідомляє САП.

"Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно прокурора Офісу генерального прокурора та двох адвокатів", – йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі у вівторок.

В САП зазначають, що прокурора та адвокатів викрили у жовтні 2025 року на підбурюванні до надання $3 млн 500 тис. неправомірної вигоди за закриття на підставі "правок Лозового" кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

У межах досудового розслідування встановлено, що адвокати та прокурор Офісу генерального прокурора, вступивши у злочинну змову, запропонували підозрюваному в одній зі справ НАБУ вирішити питання про закриття справи шляхом підкупу посадових осіб САП та ВАКС.

"Згідно з розробленим планом, особи виконували роль посередників під час отримання та передавання грошових коштів. При цьому розмір неправомірної вигоди становив $3 млн 500 тис. На момент викриття злочину прокурор Офісу генерального прокурора отримав від підозрюваного частину коштів у розмірі $200 тис.", – зазначається в повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч.ч. 3, 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 5 ст. 190 КК України.

На сьогодні детективи НАБУ за дорученням прокурора САП відкрили стороні захисту матеріалами для ознайомлення.