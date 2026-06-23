Директор фірми-постачальника та начальник дільниці підрядника заволоділи понад 8,1 млн грн на будівництві захисних споруд для Зміївської ТЕС

При будівництві захисних споруд для Зміївської ТЕС (Харківська обл), яка є стратегічно важливим об’єктом, була використана неякісна бетонна суміш, підозри оголошено директору підприємства-постачальника та начальнику дільниці підрядника.

"Директору підприємства та начальнику дільниці повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, у грудні 2024 року між Зміївською ТЕС та підрядною організацією було укладено договір на виконання робіт з будівництва захисних споруд для автотрансформаторів, після чого замовник здійснив попередню оплату. Для зведення монолітних конструкцій підрядник уклав угоду на поставку бетонної суміші високої міцності з приватною фірмою. Але директор цієї фірми організував виготовлення бетонної суміші значно нижчого класу, ніж передбачалося проєктно-кошторисною документацією, при цьому до паспортів якості вносилися завищені показники міцності.

Начальник дільниці приймав неякісну суміш, хоча і знав про невідповідність матеріалів. Він підписував фіктивні товарно-транспортні накладні та координував подальше улаштування залізобетонних фундаментів і стін захисних споруд ТЕС саме з неякісної сировини. Водночас у акті приймання виконаних робіт було зазначено, що будівництво виконано з використанням матеріалів належної якості.

Висновок судової будівельно-технічної експертизи свідчить, що якість конструкцій частково не відповідає вимогам проєкту, а вартість фактично неулаштованих обсягів матеріалів перевищує 8,1 млн гривень.

Прокурор у суді клопотатиме про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.