Інтерфакс-Україна
Події
15:41 23.06.2026

Київ з початку року виплатив 190 млн грн матеріальної допомоги постраждалим від російських обстрілів

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Київ з початку року виплатив 190 млн грн матеріальної допомоги постраждалим від російських обстрілів

Від початку 2026 року матеріальну допомогу від міста отримали 6 793 киянина, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок російських атак, на загальну суму 190 млн грн, повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда у вівторок.

"Від початку року різними видами матеріальної підтримки вже скористалися майже 6,8 тисячі киян на суму 190 млн грн. Підтримку надають у межах міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам", – розповіла Хонда.

Залежно від пошкоджень житла мешканці Києва можуть отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 тис грн або 40 тис грн.

Також місто забезпечує щомісячні виплати в розмірі 20 тис грн на оренду житла для громадян, чиї будинки або квартири стали непридатними для проживання через наслідки ворожих атак. "Наразі таку допомогу отримують 111 осіб, ще 140 звернень перебувають на розгляді", – повідомляють у КМДА.

За інформацією відомства, значна частина виплат здійснювалась після масованих російських атак навесні та влітку цього року.

Після обстрілів у ніч на 24 травня по допомогу звернулися 1 365 постраждалих. Станом на сьогодні виплати вже отримали 1 294 особи. Загальна сума нарахованої допомоги становить понад 19 млн грн.

Після атаки 2 червня до органів соціального захисту звернулися 1 080 чоловік. Допомогу вже виплатили 1 032 особам на суму понад 10,6 млн грн. Триває опрацювання решти звернень.

Після атаки в ніч на 15 червня по допомогу звернулися 514 мешканців. Виплати вже отримали 224 особи на суму 2,24 млн грн. Опрацювання заяв триває.

Найбільше звернень за допомогою надійшло від мешканців Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів.

Теги: #житло #атаки_рф #кмда #виплати

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