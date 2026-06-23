Інтерфакс-Україна
Події
15:31 23.06.2026

Рятувальники підняли тіло 13-річного хлопця, який зник напередодні на Франківщині – ДСНС

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Рятувальники підняли тіло 13-річного хлопця, який зник напередодні на Франківщині – ДСНС

Рятувальники виявили та підняли з річки хлопця 2013 року народження, який зник напередодні у місті Галич Івано-Франківської області, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"За допомогою безпілотного літального апарата рятувальники обстежили близько 2 км русла річки вниз за течією від ймовірного місця зникнення. Гірські рятувальники на катамарані обстежили 7,3 км поверхні річки, а водолази перевірили 6 000 кв. м дна", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі служби.

За інформацією, психологи ДСНС надали допомогу та підтримку дев’яти особам – членам сім’ї та близьким хлопця.

У ДСНС нагадали що 22 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення неповнолітнього. За попередньою інформацією, хлопець перебував на березі річки Дністер разом з однолітком.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Теги: #івано_франківська_область #дснс

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