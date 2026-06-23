Інтерфакс-Україна
Події
14:55 23.06.2026

На ПП "Порубне-Сірет" завершується перша черга модернізації вантажного терміналу – Мінрозвитку

1 хв читати
На ПП "Порубне-Сірет" завершується перша черга модернізації вантажного терміналу – Мінрозвитку
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

На українсько-румунському кордоні завершується перша черга модернізації вантажного терміналу у пункті пропуску "Порубне-Сірет", повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

"Після запуску термінал зможе пропускати більше вантажного транспорту, що пришвидшить перетин кордону",- йдеться у повідомленні в телеграм у вівторок.

Уточнюється, що вже облаштовано систему дощової каналізації і очисні споруди, нове дорожнє покриття, встановлено конструкції над смугами руху, павільйон для прикордонників, системи радіаційного контролю, освітлення, огорожу та шлагбауми.

Крім того, триває завершення каркаса майбутнього вантажного терміналу.

Серед іншого, реконструкція передбачає також будівництво чотирьох додаткових смуг руху, зону очікування та митні й контрольні рішення.

За даними Мінрозвитку, відповідний проєкт реалізується на умовах співфінансування, зокрема 50% здійснюється за рахунок гранту ЄС у межах програми Connecting Europe Facility (CEF), ще 50% – за рахунок державного бюджету України.

Теги: #пункт_пропуску #мінрозвитку #порубне #кордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 23.06.2026
На пішохідному ПП "Малі Селменці – Вельке Слеменце" можливе уповільнення пропускних процедур – ДПСУ

На пішохідному ПП "Малі Селменці – Вельке Слеменце" можливе уповільнення пропускних процедур – ДПСУ

23:06 21.06.2026
Пасажиропотік через кордон України у третій тиждень літа зріс ще на 7,9% – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через кордон України у третій тиждень літа зріс ще на 7,9% – дані Держприкордонслужби

11:47 20.06.2026
Завершено модернізацію ПП на кордоні з Молдовою і будівництво сервісної зони для перевізників і подорожуючих – Кулеба

Завершено модернізацію ПП на кордоні з Молдовою і будівництво сервісної зони для перевізників і подорожуючих – Кулеба

22:23 19.06.2026
Мінрозвитку: Зняття фінансового тиску з ТКЕ – питання національної безпеки

Мінрозвитку: Зняття фінансового тиску з ТКЕ – питання національної безпеки

11:51 18.06.2026
На кордоні з Угорщиною можливі затримки пропускних операцій – Держприкордонслужба

На кордоні з Угорщиною можливі затримки пропускних операцій – Держприкордонслужба

12:27 17.06.2026
Перехід "Дякове" через кордон з Румунією на Закарпатті до середини дня середи не працюватиме – Держприкордонслужба

Перехід "Дякове" через кордон з Румунією на Закарпатті до середини дня середи не працюватиме – Держприкордонслужба

10:23 16.06.2026
Нові частини безпілотних систем сформують для захисту північного кордону, повідомив Сирський

Нові частини безпілотних систем сформують для захисту північного кордону, повідомив Сирський

12:51 14.06.2026
Ворог атакував залізничну інфраструктуру на станції Лозова, травмовані машиніст та його помічник

Ворог атакував залізничну інфраструктуру на станції Лозова, травмовані машиніст та його помічник

10:19 14.06.2026
ДПСУ фіксує зростання пасажиропотоку через кордон до 123 тис. осіб на добу

ДПСУ фіксує зростання пасажиропотоку через кордон до 123 тис. осіб на добу

03:24 14.06.2026
На пункті пропуску "Краківець" прикордонники виявили незадекларовану коштовну техніку на понад 1 млн грн – ДПСУ

На пункті пропуску "Краківець" прикордонники виявили незадекларовану коштовну техніку на понад 1 млн грн – ДПСУ

ВАЖЛИВЕ

Свириденко очолить делегацію України на URC-2026 в Ґданську

Качка розраховує на відкриття п'яти переговорних кластерів з ЄС до середини липня

До трьох людей зросла кількість загиблих через російський удар по Кривому Рогу – Рада оборони міста

Бійці "Альфи" знищують до 20% ворожої піхоти – Зеленський

Командувач Нацгвардії: іноді понад 10% шахедів збивають наші групи-перехоплювачі, ця цифра буде рости

ОСТАННЄ

Бідний: 682 спортсмени і тренери загинули через агресію РФ, 19 – перебувають у полоні, 13 – вважаються зниклими

ВАКС арештував квартиру та машино-місце віцепрем'єр-міністра з відновлення Кулеби

Результати ще двох сесій НМТ розміщено в персональних кабінетах – УЦОЯО

Японська урядова делегація прибула з візитом до України – посольство

Ексзаступника секретаря РНБО Сівковича та його спільників викрито на незаконному привласненні понад 21 га у Києві

СБС ЗСУ: Уражено три БпЛА "Оріон", засоби ППО та інші ключові цілі противника

ССО ЗСУ: Знищено міст через Північнокримський канал

У справі щодо замаху на представника ГУР затримано посередника, який підшукував виконавця – прокуратура

Рятувальники вже загасили пожежу на місці удару в Кривому Розі, троє постраждалих у важкому стані – Зеленський

Генсек Корманн: Вступ до ОЕСР – це марафон, а не спринт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА