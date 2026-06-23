На ПП "Порубне-Сірет" завершується перша черга модернізації вантажного терміналу – Мінрозвитку

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На українсько-румунському кордоні завершується перша черга модернізації вантажного терміналу у пункті пропуску "Порубне-Сірет", повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

"Після запуску термінал зможе пропускати більше вантажного транспорту, що пришвидшить перетин кордону",- йдеться у повідомленні в телеграм у вівторок.

Уточнюється, що вже облаштовано систему дощової каналізації і очисні споруди, нове дорожнє покриття, встановлено конструкції над смугами руху, павільйон для прикордонників, системи радіаційного контролю, освітлення, огорожу та шлагбауми.

Крім того, триває завершення каркаса майбутнього вантажного терміналу.

Серед іншого, реконструкція передбачає також будівництво чотирьох додаткових смуг руху, зону очікування та митні й контрольні рішення.

За даними Мінрозвитку, відповідний проєкт реалізується на умовах співфінансування, зокрема 50% здійснюється за рахунок гранту ЄС у межах програми Connecting Europe Facility (CEF), ще 50% – за рахунок державного бюджету України.