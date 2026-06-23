Бідний: 682 спортсмени і тренери загинули через агресію РФ, 19 – перебувають у полоні, 13 – вважаються зниклими

Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявляє, що 682 українських спортсменів і тренерів загинули через російську агресію, 19 перебувають у російському полоні, а 13 вважаються зниклими безвісти.

"Сьогодні світ відзначає Міжнародний Олімпійський день, який понад 130 років об’єднує людей навколо цінностей дружби, поваги та прагнення до досконалості. За роки незалежних виступів на Олімпійських іграх українські спортсмени здобули 160 медалей. Наші атлети продовжують гідно представляти Україну у світі, піднімати синьо-жовтий прапор і нагадувати, що український спорт сильний, гідний і живий. Але ми знаємо, якою ціною це дається нашим атлетам сьогодні", – написав Бідний в мережі Facebook.

За його словами, 682 українських спортсменів і тренерів загинули через російську агресію, 19 українських спортсменів досі перебувають у російському полоні, 13 вважаються зниклими безвісти, а 891 об’єкт спортивної інфраструктури було пошкоджено або зруйновано.

"Тому для нас олімпійський рух сьогодні – це в першу чергу про захист українських спортсменів, про правду, яку ми маємо доносити світові, і про недопущення повернення держави-агресора до міжнародного спорту. Цю позицію Україна послідовно відстоює в роботі з міжнародними федераціями, МОК і партнерами", – додав міністр.